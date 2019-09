Rebic: "Boban mi ha spiegato cosa si aspetta da me"

Nel corso dell’intervista rilasciata ai canali social del club rossonero, Ante Rebic, tra le altre cose, ha parlato del suo trasferimento al Milan: "Non appena ho saputo dell’interesse dei rossoneri - ha dichiarato - ho chiamato subito mio padre e lui mi ha detto di accettare, ovviamente. Mi ha detto che il Milan è uno dei migliori club in Italia e che avrei dovuto accettare, assolutamente. Io sono molto felice e orgoglioso di essere qui. Ho parlato con Boban, che mi ha spiegato cosa il club si aspetta da me. È un onore, ma sento anche molte responsabilità, e questo vale per tutti i giocatori del Milan".