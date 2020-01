Rebic sul Milan: "Abbiamo preso giocatori di esperienza e qualità, stiamo migliorando"

Intervistato da Sportske Novosti, Ante Rebic ha parlato così della stagione del Milan: "La situazione non è certamente quella che ci aspettavamo prima dell'inizio della stagione, ma col passare del tempo le cose stanno lentamente migliorando. La squadra è giovane e di qualità, quindi ci mette un po' di tempo per iniziare a dare il meglio. Stiamo lavorando bene. Sono ottimista! Abbiamo preso alcuni giocatori esperti e di qualità in questo mercato, possono aiutarci molto. Ibrahimovic, Begovic, Kjaer... Dopo tutto, i risultati sono già visibili, nelle ultime quattro partite abbiamo fatto bene e abbiamo raggiunto i quarti di finale della Coppa Italia".