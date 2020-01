Rebic: "Un giorno tornerò a Francoforte, ma prima ho molto da fare qui al Milan"

In merito al suo arrivo al Milan, Ante Rebic ha dichiarato a Sportske Novosti: "Ho fatto molti sacrifici in carriera per venire in un grande club come il Milan. Ho raggiunto questo obiettivo, ora voglio lasciare un segno qui. Voglio fare qualcosa per cui sarò ricordato. Credo in me stesso e so che posso essere utile al calcio. Ritornerei sicuramente a Francoforte un giorno, ma prima ho molto da fare qui".