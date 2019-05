Reina a MTV: "Siamo carichi a molla, oggi è una finale. Vinciamo e poi vediamo"

Pepe Reina ha parlato a Milan Tv prima di Spal-Milan: “Siamo carichi a molla. Non ci sono altre strade che vincere. Siamo venuti qua per fare le cose giuste. Conosciamo l’importanza della partita e siamo consapevoli della difficoltà della stessa partita. Loro si giocano il decimo posto che non è poco. Qua nessuno regala niente. Non penso che neanche negli altri campi sia diverso, sarà la stessa cosa. Dobbiamo vincere e poi vediamo. Bisogna stare concentrati sul nostro, quello che capita lontano non si può cambiare. Le informazioni arriveranno ma dovremo stare concentrati per vincere e fare una buona partita. Oggi è una finale. Bisogna fare il dieci per cento in più, dentro o fuori. Oggi è una finale, ci giochiamo tanto e lo sappiamo”