Reina ricorda Reyes: "E' stato un colpo, abbiamo giocato insieme nel Mondiale 2006"

Pepe Reina, intervenuto a Sky Sport 24, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la tragica scomparsa di Reyes: "Siamo stati insieme nel 2006, nel mondiale in Germania, un ragazzo allegro, sempre con la voglia di scherzare. E' stato un colpo, è un giorno triste, non te lo aspetti mai. A 35 anni perdiamo un ragazzo, dispiace per la famiglia, per i bimbi. Mando un abbraccio e le condoglianze alla famiglia".