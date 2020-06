Renga: "Per la Roma si prospetta una trasferta difficile, il Milan sta benissimo"

Roberto Renga, intervenuto a Radio Radio Mattino, ha commentato così la sfida di domenica a San Siro tra Milan e Roma: "Se Fonseca cambierà formazione domenica vorrà dire che ha capito i propri errori. Per la Roma si prospetta una trasferta difficile, il Milan sta benissimo. Sono tra i più in forma, mentre dei giallorossi ancora non sappiamo" riporta forzaroma.info.