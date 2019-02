Repice a MN: "Per Suso è complicato adattarsi al gioco di Gattuso, potrebbe arrivare qualcuno al suo posto"

"Il ragazzo, se viene supportato a destra da un terzino che lo aiuta nella fase difensiva e soprattutto gli concede di poter giocare con meno metri da coprire, può mettere in mostra le sue caratteristiche migliori. Se Calabria lo aiuta, lui può andare più spesso all’uno contro uno o liberare il sinistro per mettere palloni in mezzo o andare alla conclusione in porta. Nessun mistero: non è un giocatore fisicamente prorompente e quando è chiamato a lavorare anche difensivamente perde di lucidità nell’impostazione del gioco. Per lui è più complicato. Anche perché fisicamente è strutturato in una certa maniera. Penso che lì a destra, magari in proiezione futura, il Milan potrebbe rivolgersi a un altro tipo di giocatore. Chissà che non lo faccia...".