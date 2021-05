Repice: "Il Milan mi ha stupito: ha dimostrato una maturità impressionante"

Francesco Repice, radiocronista che ha raccontato per Radio Rai la sfida tra Juventus e Milan, si è così espresso ai microfoni de ilMilanista.it sul match vinto per 0-3 dai rossoneri: "Sinceramente io credevo che la Juventus fosse una squadra in difficoltà, ma non pensavo fino a questo punto. Poi è stato il Milan la vera squadra ad impressionarmi.e lo ha fatto soprattutto quando, dove ho sbagliato rigore ed aver perso per infortunio prima Ibrahimovic e poi Brahim Diaz, ha resistito alle sfuriate della Juve e gli ha dato il colpo del kappaò, anzi gliene ho dati due. Il Milan insomma dato dimostrazione di grande fiducia, consapevolezza, di essere una grande squadra. La squadra di Pioli mi ha stupito per la prima volta in questa stagione. La ritenevo troppo dipendente da alcune variabili, invece ieri ha dato dimostrazione di maturità impressionante".