Riapertura stadi, il direttore dell'OMS: "Possibilità poco realistica. Potrebbe essere disastroso"

Tra le recenti discussioni che tengono banco nel mondo del calcio, senza dubbio, figura quella della riapertira degli stadi dopo la chiusura per l'emergenza Coronavirus. Michael Ryan, direttore delle emergenze sanitarie dell'OMS, si è espresso così in merito: "Non lo sappiamo. Grandi folle di 40.000, 50.000, 60.000 persone … Non è solo per il rischio di essere allo stadio, ma anche di raggiungerlo con i mezzi pubblici, di trovarsi dentro bar e club. Immaginate tutti i problemi che abbiamo ora con i locali notturni e i bar. Moltiplicateli per un’esperienza di quattro o cinque ore, in cui migliaia di persone convergono con lo stesso trasporto pubblico in un posto. E poi tutti gli aspetti sociali che seguono. (…) potrebbe essere disastroso. È poco realistico pensare che nei paesi con trasmissione locale vedremo grandi incontri come quest’anno. Forse dovremmo aspettarci che quando le cose miglioreranno possiamo passare da zero persone a forse 1.000 o 2.000".