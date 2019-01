RMC SPORT - Bellinazzo a MN: "Il Milan sta portando avanti una battaglia giusta. Incontro di domani con l'UEFA? Ecco cosa mi aspetto"

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha dichiarato:

Sull'incontro di domani a Nyon con l'UEFA: "Penso che il Milan stia portando avanti una battaglia giusta. La nuova proprietà ha bisogno di investire per riportare in alto il club rossonero e quindi ha bisogno di maggiori certezze sul trienno 2014-2017 e sul 2018. La situazione del Milan è anomala, non ci sono precedenti uguali e quindi il Milan sta portando avanti questa battaglia per avere chiarezza. Mi aspetto che dall'incontro di domani i rossoneri possano capire cosa possono fare in questa finestra di mercato e nella prossima. La cosa più grave è la marcatura a uomo dell'UEFA nei confronti del Milan per esempio nell'acquisto di Paquetà. La proprietà c'è, la dirigenza c'è, ora bisogna capire quali sono i paletti. Senza gli investimenti una società non può aumentare i ricavi e tornare a fare fatturati importanti per essere competitivo con le migliori società europee".

Sulla sentenza UEFA: "Le norme che ci sono impongono pene severe. In merito al Milan, se dovesse andare sempre in Champions nei prossimi anni non sarebbe impossibile raggiungere l'obiettivo, ma nei progetti del Milan c'è quello di lottare con le prime squadre europee".