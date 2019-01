RMC SPORT - Birindelli su Higuain: "E' nervoso, le voci di mercato incidono sul suo morale. Sul suo sostituto..."

Intervenuto a RMC Sport, Alessandro Birindelli, ex giocatore della Juventus, ha dichiarato su Gonzalo Higuain: "Higuain vive per il gol, ora è nervoso perché non sta segnando. Le tante notizie di calciomercato non lo aiutano a superare questo momento, incidono sul morale. A pelle mi sembra che Higuain voglia andare via, tutti gli indizi portano a una cessione, non so in che modalità però. Il suo sostituto? Morata ha più esperienza, Piatek sarebbe un colpo per il futuro".