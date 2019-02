RMC SPORT - Cagni a MN: "Paquetà può fare qualsiasi ruolo. Bakayoko tra i migliori centromediani metodisti in Europa"

In merito al momento del Milan, Luigi Cagni ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sul modulo: "Gattuso deve scegliere il modulo per far rendere al meglio i suoi giocatori. Il Milan può giocare con il 4-3-3, ma anche con altri moduli. Toccherà a Gattuso scegliere quale".

Su Paquetà: "Paquetà può fare qualsiasi ruolo. Ha solo 20 anni, deve essere costruito, ma è entrato subito bene nel calcio italiano".

Su Bakayoko: "Era solo una questione di tempo, soprattutto per un giocatore con la sua struttura fisica. Non poteva essere quello di inizio stagione, secondo me è uno dei migliori centromediani metodisti non solo in Italia, ma anche in Europa. Se sta bene fisicamente ovviamente".