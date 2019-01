RMC SPORT - Cerruti: "Paquetà rischia di essere un boomerang"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Paquetà mi sembra un'operazione simile a quelle di Mirabelli-Fassone. Spendere tanto puntando su un giocatore ma se il Milan non arriva al quarto posto sarà un problema. Se l'investimento Paquetà non dà frutti nell'immediato rischia di essere un boomerang. Paquetà può essere un grande colpo e mi auguro che come tutti dicono sia un grande giocatore".

Leonardo-Maldini come stanno lavorando in questo mercato?

"Le responsabilità di Leonardo per il mercato estivo sono ridotte perché è arrivato all'ultimo momento. Leonardo è più da assolvere per il mercato estivo piuttosto che per quello invernale. Mi lascia perplesso il fatto che Leonardo si sia esposto per Ibrahimovic, poi ha fatto trapelare per Muriel e Gabbiadini ma non ha preso nessuno. Questo fa male ai tifosi, si dovrebbe dire che in questo momento il Milan non può fare niente. Il Milan non può spendere dei soldi e poi non ci sono grandi giocatori sul mercato".

Il Milan si deve muovere tra paletti molto stretti?

"Sì i rossoneri possono fare poco in questo mercato. La critica che si può fare alla società è di non aver pensato ad un'alternativa per Biglia. Attacco? Bisogna avere fiducia in Higuain. Io non lo scambierei mai con Morata. Al Milan però occorreva una terza punta perché due centravanti sono pochi per qualsiasi squadra".