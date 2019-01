RMC SPORT - Cusin: "Supercoppa a Gedda grande vetrina per l'Italia

Stefano Cusin, ex giocatore oggi allenatore dell'Ermis Aradippou, a RMC Sport Live Show.

Ha allenato anche in Arabia Saudita, che ne pensa anche delle polemiche venute fuori per la Supercoppa italiana?

"E' un paese molto curioso, là sono innamorati dello sporto e in particolare del calcio. Noi abbiamo avuto la fortuna di allenare una grande squadra seguita da tantissimi tifosi. Per me giocare in Arabia Saudita, a Gedda è un'ottima vetrina per il calcio italiano. La politica non deve entrare nello sport".