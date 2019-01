RMC SPORT - D.Lippi a MN: "Borini-Shenzhen operazione possibile. Carrasco? Ci sta che voglia tornare in Europa"

Queste le parole rilasciate da Davide Lippi, noto procuratore, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News” in merito alle voci di mercato su Fabio Borini e Ferreira Carrasco: "Sono operazioni possibili. Borini lo vuole lo Shenzhen, che è un club emergente che vuole fare bene. Carrasco è forte, è andato in una squadra che si è salvata all'ultima giornata, quindi ci sta che un giocatore come lui voglia tornare in Europa. A livello economico non so se sia possibile, però in certe operazioni conta molto la volontà del giocatore".