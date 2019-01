RMC SPORT - Nani: "Higuain al Chelsea, tutti contenti, Milan compreso"

Gianluca Nani, noto direttore sportivo profondo conoscitore anche del campionato inglese, a RMC Sport Live Show ha parlato del passaggio di Higuain al Chelsea: "Penso che abbiano fatto un ottimo colpo, prima di tutto perché Higuain con Sarri ha raggiunto l'apice della sua carriera e il Chelsea ha bisogno di un attaccante proprio come l'argentino. Alla fine hanno fatto tutti un buon affare compreso il Milan che ha lasciato un giocatore che non voleva più stare in rossonero. Al Milan arriva Piatek che ha fatto bene sì ma solo per sei mesi e credo che il Genoa abbia fatto bene a venderlo a quelle cifre".