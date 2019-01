RMC SPORT - Ponciroli: "Milan, Higuain mi ha deluso"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show ha parlato di Higuain e di Paquetà.

Su Higuain: "Mi sta deludendo. Lo considero un top player, ma mi sarei aspettato una dichiarazione per dimostrare comunque la sua professionalità e la sua voglia di continuare nel Milan, che ha creduto in lui. Questo è un silenzio assordante, perché fa intendere che se arriva l’offerta giusta, può partire per Londra".

Su Paquetà: "In Brasile il talento nasce in maniera continuativa. Ma bisogna trovare il giocatore che si adatta al nostro calcio. Gabigol doveva conquistare la Serie A e invece non ha saputo fare la differenza. Paquetà non è come Gabigol, ma bisogna dargli tempo per adattarsi. Ma credo sia più pronto dell’ex Inter. E non è il salvatore della patria però. Può essere un valore aggiunto, ma bisogna dargli tempo".