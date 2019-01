RMC SPORT - Repice: "Mi aspettavo un comportamento diverso da Higuain. Gattuso? Per me è un fuoriclasse"

Francesco Repice, intervenuto a RMC Sport, ha parlato così di Gonzalo Higuain: "Mi aspettavo un comportamento diverso. Ci si aspettava tanto da lui e invece le cose non sono andate come dovevano andare. Prendere un campione vuole dire saperlo gestire, forse ora al Milan non c'è l'esperienza giusta per gestire un campione come Higuain, allenatore a parte. Per me Gattuso è un fuoriclasse. La squadra è attaccata al suo allenatore e non ha mai voglia di arrendersi, come si è visto anche a Gedda in 10 contro 11. Il Milan deve puntare su questo allenatore".