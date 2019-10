Roj (Sportium): "Il nostro progetto ha due elementi che ricordano San Siro"

Intervistato dall'edizione milanese del Corriere della Sera, Massimo Roj, che ha firmato il progetto "Due Anelli" per il nuovo stadio di Milan e Inter, ha spiegato cosa resterà dell'attuale stadio di San Siro: "Il nostro progetto ha due elementi che ricordano il Meazza. All’ingresso Ovest il muro con le targhe delle coppe vinte dalle squadre. Ma soprattutto alla sommità del parco pensile verrà riportato lo storico prato di San Siro che non sarà più solo per pochi intimi ma aperto alla città e per coloro che ci abitano. Inoltre la collina si affaccia sul fronte est con dei terrazzamenti che ricordano le gradinate di San Siro. Su questi terrazzamenti abbiamo inserito delle vigne che produrranno il vino di Milano".