Roma, Fonseca esalta il Milan: "Sta facendo qualcosa di fantastico"

In merito alla corsa scudetto, Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha dichiarato oggi in conferenza stampa: "Continuo a pensare che le squadre che hanno fanno gli investimenti più importanti per vincere il campionato sono Juventus e Inter, poi ci sono 5-6 squadre, compresa la Roma, che hanno grandi ambizioni. Il Milan che sta facendo qualcosa di fantastico, poi ci sono anche Napoli e Atalanta, ma le favorite sono le due squadre che hanno investito di più".