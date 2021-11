Roma, Mourinho prima del Bodo/Glimt: "Non parlo di arbitraggi e nemmeno di Serie A"

Durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro il Bodo/Glimt, a José Mourinho, allenatore della Roma, sono state fatte domande anche sulla Serie A e sul polemiche arbitrali dopo la sfida di domenica contro il Milan, ma il tecnico portoghese non ha voluto parlare di questi temi: "Non parlo di arbitraggi, nemmeno di Serie A. Non parlo di quello che abbiamo fatto in Serie A".