Roma, Mourinho su Veretout: "Difficile restare sempre ad alti livelli"

José Mourinho, tecnico della Roma, si è così espresso in conferenza stampa su Jordan Veretout, centrocampista accostato negli ultimi giorni anche al Milan: "Non sono tanti i giocatori che hanno una stagione uniforme e uniforme a un livello molto alto. Sono pochi. Oggi nella nostra stagione il più uniforme a livello alto è Mkhitaryan perché può giocare in più ruoli e mantiene un livello alto di performance. Jordan ha iniziato bene, poi è stato meno bene e ora sta tornando a un livello accettabile, però per me Mkhitaryan è quello che ha giocato sempre su livelli alti senza mai fermarsi, fisicamente molto forte e resistente. Veretout è l'esempio di quella che, di solito, è la stagione di un giocatore: è difficile restare sempre a livelli alti".