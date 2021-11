Romagnoli a MilanTv: "Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Finché la matematica non ci condanna, ci crediamo"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Alessio Romagnoli ha parlato nel post partita di Milan-Porto. Queste le sue parole:

Sulla partita.

"Dispiace perchè non abbiamo fatto un buon primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e siamo entrati meglio in campo. La Champions è difficile ma non siamo contenti perchè abbiamo raccolto pochissimo. Stasera dovevamo vincere. Ci abbiamo provato ma è andata così"

Sul girone.

"Finchè la matenatica non ci condanna noi ci crediamo. Vediamo cosa fanno le altre e giochiamo le gare che ci rimangono

Sui tifosi.

"I tifosi sono fantastici, ci hanno supportato dal primo all'ultimo minuto. Speriamo di regalargli una gioia domenica"