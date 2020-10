Romagnoli a MTV: "Bello giocare al Celtic Park. Il mio derby? Abbiamo giocato tutti bene"

Alessio Romagnoli è stato intervistato da Milan TV alla vigilia di Celtic-Milan:

Sulla sfida contro gli scozzesi: "E' bello giocare contro un avversario di livello europeo, è bello andare in stadi come quelli, per noi sarà un bel banco di prova".

Sul momento: "Arriveremo un bell'entusiasmo dopo la vittoria di sabato, loro faranno di tutto per ribaltare la loro situazione, dato che hanno perso il derby 2-0. Toccherà a noi avere più fame di loro".

Sul ritorno nel derby: "Ogni giocatore vuole giocare partite come quella, l'importante è farsi trovare pronto, è stata una partita ben giocata da tutti quanti".

Sul corteo dei tifosi: "E' stato molto emozionante, i tifosi ci sono stati sempre molto vicini, siamo stati felici per quel gesto e abbiamo fatto di tutto per farli contenti. Li ringraziamo e continueremo a farlo in campo".

Sulla crescita del gruppo: "Dopo il lockdown il gruppo è cresciuto sotto tanti punti di vista, siamo diventati più squadra e più consapevoli dei nostri mezzi. Penso che in campo questo si veda, poi sta a noi dimostrare il nostro valore gara dopo gara".

Sugli obiettivi: "Pensiamo partita dopo partita, adesso pensiamo alla sfida di domani, da venerdì inizieremo a pensare alla Roma".