Romagnoli a Sky: "Non pensavo di restare fuori così tanto. Ibra? Il campo parla per lui"

Alessio Romagnoli è stato intervistato da Sky Sport al termine di Inter-Milan:

Sul momento: "E' un momento bello, siamo partiti bene, sono contento di essere tornato. Siamo soddisfatti ma giovedì ci sarà un'altra battaglia".

Su Pioli: "Ha tanti meriti, siamo un bel gruppo, penso si veda in campo. L'importante è continuare e non fermarsi".

Sulla classifica: "E' ancora presto, è una partita importante. Si vediamo verso marzo, l'importante è continuare su questa scia".

Su cosa è migliorato: "Abbiamo guadagnato un po' di consapevolezza, abbiamo incontrato una delle squadre più forte del campionato e non solo. Per arrivare in alto bisogna vincere partite come queste".

Su Ibrahimovic: "Il campo parla per lui, è stato fondamentale fin dall'inizio".

Sull'assenza: "Sono stati difficili, non pensavo di star fuori così tanto, pensavo di metterci meno, ma l'importante è essere tornato".