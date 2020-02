Rosetti: "VAR fondamentale, ma interviene solo in caso di errori chiari ed evidenti"

Roberto Rosetti, presidente del Comitato arbitrale UEFA, ha parlato del VAR - che farà il suo esordio anche in Europa League nella fase a eliminazione diretta - durante un corso UEFA a Mallorca "Riteniamo che il VAR sia un progetto fondamentale per il calcio. Sono molto contento che d’ora in poi sarà impiegato anche in Europa League: aiuterà molto gli arbitri a prendere decisioni corrette in partite così importanti. Siamo soddisfatti dei dati raccolti nella fase a gironi e agli spareggi di UEFA Champions League. In 108 partite, solo 27 decisioni sono state corrette dal VAR: questo significa che una decisione è stata ribaltata solo in una partita su quattro, a dimostrazione della qualità degli arbitri. Vorrei sottolineare ancora una volta che, secondo protocollo, il VAR interviene solo in caso di errori chiari ed evidenti e non in situazioni controverse. Al calcio servono soprattutto bravi arbitri: direttori di gara con una personalità forte e capaci di prendere decisioni corrette e coraggiose".