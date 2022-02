Sacchi: "Il Milan, se si rimette in sesto, è avanti nella lotta Champions"

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sulla lotta al vertice in Serie A: "L’Inter è favorita, ammesso che superi indenne le sfide di febbraio: Milan, Liverpool e Napoli sono ossi duri. Se fa il capolavoro di eliminare il Liverpool in Champions, dovrà gestire le energie su due fronti e può incontrare qualche problema. Champions? L’Inter è avanti, il Napoli e il Milan, se si rimette in sesto, pure. L’ultimo posto se lo giocheranno l’Atalanta e la Juve".