Sacchi sul Milan di Pioli: "È una squadra europea"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore rossonero, Arrigo Sacchi, ha parlato della squadra di Pioli: "Come modo di giocare e di stare sul campo il Milan è una squadra europea. Sta facendo benissimo. Qualche volta, tuttavia, anche i rossoneri devono imparare a prendersi qualche rischio in più. Sono tutti ragazzi, non hanno tanta esperienza e quindi devono sopperire a questo gap con il gioco e con la compattezza del gruppo. Però vorrei vederli più vicini tra di loro, reparti più connessi, in modo che il pressing diventi quasi naturale. Se fai pressing bene, recuperi il pallone in fretta e lo gestisci. E poi serve un maggiore movimento senza palla, perché così si aumenta la velocità della manovra".