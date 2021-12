Saelemaekers a MilanTv: "Siamo in corsa per lo scudetto, tutti hanno dimostrato che siamo una grande squadra. I tifosi sono incredibili"

Intervistato a MilanTv, Alexis Saelemaekers ha commentato così il successo di oggi ad Empoli: "Sono contento per la squadra, era più importante per noi. Le persone ci hanno criticato tanto, ma volevamo dimostrare la squadra forte che eravamo. Siamo ancora in corsa per lo scudetto".

Sulla squadra: "Abbiamo grandi giocatori che sanno cosa fare e come lavorare per essere al top ogni settimana. Tutti hanno dimostrato di essere tornati e che siamo una grande squadra".

Sui dribbling: "Penso che nel mio ruolo bisogna avere fiducia nell'andare nell'uno contro uno. Se riesce è ancora più importante per me, lavoro tanto per migliorare".

Su tifosi: "Sono incredibili, in casa o fuori sono sempre con noi. Li ringrazio tanto e ringrazio la squadra anche per il lavoro di oggi".