Sala: "Sogno Milan ed Inter in Champions. Ottimista sullo stadio, Ibra è un campione"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento "United for the Heart" in corso all'hotel Principe di Savoia. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul derby: “Non si può nascondere il tifo, ma essendo il sindaco di Milano non posso andare allo stadio. Il mio sogno sarebbe entrambe le squadre in Champions perché è molto importante per Milano, per il turismo e per l’economia”.

Sullo stadio: “In maniera molto sincera è chiaro che io dovevo difendere San Siro. È la nostra storia, 100 anni di storia, quindi la prima proposta presentata dalle due squadre, quella della demolizione, mi vedeva un po’ freddo. Adesso si sta andando verso l’idea in cui San Siro in parte lo si salva. Non come lo vediamo oggi, ma in parte lo si salva: viene dedicato anche ad altri sport quindi si costruisce una cittadella degli sport, con molto verde. Così mi convince molto di più, sto diventando ottimista, c’è da mettersi d'accordo su un po’ di cose. Il tema ora sono le volumetrie, questioni tecniche su cui io dirò la mia. Penso che in tempi non lunghissimi si potrà arrivare ad una formula che accontenti tutti. Ben venga un nuovo stadio, però salvaguardando San Siro. Penso che Milano possa meritare un nuovo bellissimo stadio”.

Cos’ha pensato del ritorno di Ibra? “L’ho amato in neroazzurro, ma sapevamo che aveva un cuore un po’ più rossonero. È un grande campione e il Milan ne aveva bisogno. Se non segna nel derby è meglio, ma ne ho pensato bene”.