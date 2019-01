Salvini: "Complimenti ai tifosi di Milan e Napoli, sono contro i divieti di trasferta"

In vista del match di Coppa Italia di questa sera tra Milan e Napoli, Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, ha rilasciato ieri queste dichiarazioni: "Voglio fare i complimenti ai tifosi di Milan e Napoli, dopo aver deciso di far disputare la partita in serale - riporta areanapoli.it -. Conto sul buonsenso dei tifosi. Io sono contro i divieti di trasferta, alla chiusura delle curve e tutto il resto".