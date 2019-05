Salvini (d.t. Frosinone) a Sky: "Vogliamo lasciare un bel ricordo di noi in Serie A a San Siro"

Il direttore dell’area tecnica del Frosinone Ernesto Salvini ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Milan: “Sono già alcune settimane che abbiamo la testa libera. Dobbiamo continuare a fare bene per lasciare un bel ricordo. Prossima stagione? Dobbiamo ancora incontrarci con il presidente, devo ancora capire se avrò ancora la fiducia o meno. Non temiamo le ricostruzioni. Rimboccarci le maniche non è un problema. Il nostro è uno spirito combattivo nel fare le cose fatte bene secondo le nostre possibilità. Un buon risultato a San Siro rappresenterebbe il lasciare un bel ricordo, accomiatarci con dignità, trasformando l’addio in un arrivederci, testimoniando che questa categoria possiamo farla”