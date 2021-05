Sannino: "Pioli ha dimostrato di essere un ottimo allenatore"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Giuseppe Sannino ha commentato così la stagione del Milan: "Nessuno si aspettava un Milan capace di condurre il campionato in un certo modo come accaduto nel girone d’andata. Poi ha depauperato tutti i punti che aveva. Un po’ per il Covid e un po’ per la mancanza di Ibra. Comunque Pioli ha fatto il suo, dimostrando ancora di essere un ottimo allenatore”.