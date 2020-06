Sassuolo, Boga: "Quando sento parlare di Milan, Napoli e altre big, è sempre un piacere"

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, ha parlato all'emittente francese RMC Sport del proprio futuro in neroverde: "Sto prendendo in considerazione l'ipotesi di restare al Sassuolo - ha dichiarato - ho parlato con mister De Zerbi e vedremo cosa accadrà più avanti. In questo momento sono del Sassuolo".

Cosa pensa delle voci di mercato che la riguardano?

"Ho letto tanti nomi dei migliori club italiani e questo mi lusinga. Quando sento parlare di Roma, Napoli, Milan, Inter e Juventus, è sempre un piacere. Ora però sto pensando solo a finire la stagione con questa maglia e nel migliore dei modi. Sono concentrato sugli obiettivi della squadra, poi vedremo cosa accadrà l'anno prossimo".

Qual è la sua ambizione?

"Ovviamente giocare le coppe europee è il sogno di tutti i calciatori. La Champions League o l'Europa League sono un sogno che ho fin da quando ero bambino. E' un obiettivo che mi tengo fisso in mente in vista del futuro".

Ha già disputato tanti grandi campionati in nazioni diverse, dove si è trovato meglio?

"Sia nella Liga che in Serie A. In questi due campionati l'attacco ha una certa importanza anche se in Italia la propensione alla difesa è da sempre spiccata. Però rispetto al passato tante squadre cercano di creare gioco ed è qui che mi sono imposto maggiormente esprimendo al meglio il mio tipo di calcio".