Sassuolo, Carnevali: "Sensi e Duncan? Ne riparliamo in estate"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della mancata cessione a gennaio di Sensi e Duncan, giocatori a lungo accostati al Milan: "Non solo loro. In estate ne riparliamo, non freniamo nessuno. Anche Boateng, ad esempio, meritava di giocarsi la chance del Barça. Ed è un vanto anche per noi: in Catalogna prima mica sapevano dov’è Sassuolo. Il Milan aveva pensato a me? Questo non lo so. Mi fa piacere, però, sapere che il dottor Squinzi ha toccato con mano la mia fedeltà. Gli sono grato, mi lascia libero di agire per realizzare un sogno".