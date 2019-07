Sassuolo, De Zerbi: "Mai cercato né contattato Cutrone"

Come riporta Tuttomercatoweb.com, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha negato l'interesse del club nero-verde per Patrick Cutrone: "È un giocatore forte - le parole dell'allenatore - che però non abbiamo mai cercato né contattato. L'unica trattativa è per Caputo, siamo vicini. È arrivato tardi nel grande calcio, ma è stato il secondo marcatore italiano del nostro campionato. Sa giocare con la squadra".