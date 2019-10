Sassuolo, il sindaco Menani su Squinzi: "E' stato in trattativa per rilevare il Milan"

Sassuolo piange la morte di Giorgio Squinzi. Ai microfoni di Sky, il sindaco del comune emiliano, Gian Francesco Menani, ha ricordato il patron della Mapei: "Una persona che arrivava dalla bicicletta, forse era ancora il suo primo interesse. Poi si è buttato sul calcio, su una piccola squadra di una piccola città, provinciale: aveva ben altre possibilità, so che è stato in trattativa per rilevare il Milan. Però ha creduto nel Sassuolo, l'ha portato in Serie A e in Europa".