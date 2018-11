Sassuolo, Sensi: "Milan? Finché sarò qui avrò la testa solo sui neroverdi"

Dopo l'esordio in Nazionale, il centrocampista del Sassuolo Stefano Sensi parla anche di un possibile futuro al Milan nelle parole raccolte dal Corriere dello Sport. Questo il suo pensiero sui rossoneri: "Milan? Non penso ai rumors, penso solo a questa maglia. Fino a che sarò qui darò tutto. Come contro il Parma, sarà una gara difficile contro un avversario ben messo in campo. Boateng mi ha definito il nuovo Verratti? Più che un compagno di squadra ormai Prince è un amico. Passiamo tanto tempo insieme, è un grandissimo calciatore ma soprattutto un vero uomo".