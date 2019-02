Scanzi: "Gattuso ha grandi meriti tattici, il primo gol contro l'Empoli è perfetto"

Il giornalista e scrittore Andrea Scanzi è stato ospite di 'Sky Sunday Morning' nel salotto di Sky Sport 24. Queste le sue considerazioni sul Milan: "Gattuso a dicembre veniva aspramente criticato ma gli mancava mezza squadra, aveva una lista infortunati interminabile. Mancava in blocco la difesa e il centrocampo tutto, ricordo contro la Fiorentina una mediana con Calabria, Mauri e Çalhanoglu. È innegabile il buon lavoro di Rino. Forse è la prima volta in cui è lecito essere speranzosi in chiave classifica, da gennaio in poi è cambiato qualcosa. Dopo anni difficili c'è quasi paura ad avere entusiasmo, ma questi risultati non possono essere casuali. Oltre ai classici meriti di rabbia sportiva e agonismo, lui ha grandissimi meriti tattici: il primo gol contro l'Empoli è uno schema perfetto, poi ha sistemato Bakayoko e rivitalizzato Çalhanoglu. In tutto questo, ci manca il giocatore più forte insieme a Piatek e Paquetá che è Suso. Il Diavolo è quarto senza lo spagnolo, è un mezzo miracolo".