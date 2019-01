Scanzi sul Milan: "Deluso da come è andata con Higuain. Nelle ultime settimane è stato scorretto con Gattuso e i suoi compagni"

Andrea Scanzi, intervenuto su Radio 24 durante la trasmissione "Tutti covnocati", ha parlato così del momento del Milan: "E' vero che il Milan ha giocato sempre meglio senza Higuain con il Pipita. Certo, la delusione è grande per come è andata con l'argentino. Gattuso sta facendo anche troppo, il Milan, come rosa, è da quinto-sesto posto in classifica ma questo non significa che non possa arrivare quarto. Gattuso non è stato scelto dal trio Leonardo-Maldini-Gadzidis, ma sta facendo il massimo al netto di qualche errore in EL. La sua insicurezza, però a volte, lo rende un po' meno sicuro di se. Higuain? Delusione grossa, quando è arrivato ero convinto che potesse indossare la maglia numero 9 del Milan senza la maledizione che la accompagna. Nelle ultime settimane è stato scorretto con Gattuso e i suoi compagni".