Scaroni elogia Pioli: "È riuscito a creare una squadra vera"

Dalle colonne del Corriere della Sera, il presidente Paolo Scaroni, parlando della vittoria contro la Juventus, ha elogiato il lavoro svolto dal tecnico Stefano Pioli: "Quando ci si sveglia dopo aver vinto, si sta molto meglio. Un partitone memorabile, di quelli che ci ricorderemo per anni. Ho parlato con Pioli: gli ho fatto i complimenti, anche chi non ha giocato benissimo ha dato l’impressione di far parte di un team motivato che si diverte a giocare a calcio. Mi sembra che Pioli sia riuscito a creare una squadra vera".