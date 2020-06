Intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha commentato così le voci su Rangnick: "Per il momento abbiamo fiducia in Pioli, non so se arriverà il manager tedesco. Le scelte le fa Gazidis, non so neanche quando parla con altri candidati. Noi abbiamo fiducia in Pioli e in Maldini".