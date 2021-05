Scaroni sul nuovo stadio: "Non possiamo tornare ai vertici col vecchio Meazza"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è stato ospite durante l'evento "Lo sport che verrà" de "Il Foglio Sportivo" e si è così espresso sul nuovo stadio di Milano: “Da quello che leggo che i problemi dell’Inter sono dietro le loro spalle. Sono convinto che abbiamo bisogno di un nuovo stadio, ne ha bisogno Milano. Non possiamo tornare ai vertici col vecchio Meazza. Penso che il sindaco e l’amministrazione comunale condividano questo progetto, dobbiamo assolutamente dare un’accelerata. La mia grande speranza è sempre quello che l’inaugurazione dell’Olimpiade nel 2026 possa essere fatta nel nuovo stadio che andremo a costruire. Bisogna aspettare le elezioni? Non ho l’impressione che lo stadio sia un tema da campagna elettorale. Se il Sindaco Sala era contrario poteva dirlo anche prima. Per quanto riguarda l’opposizione non vedo grandi opposizioni. Tanti si rendono conto che il Meazza sia obsoleto per la nostra epoca e poi credo che tutti noi milanesi vogliamo fare un grande progetto con un grande investimento che possa rilanciare la nostra città che ha passato più di un anno estremamente difficile”.