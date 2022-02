Schnellinger su Pioli: "È un gran lavoratore, i giocatori lo ascoltano"

Karl-Heinz Schnellinger, 222 presenze con la maglia del Milan con cui ha vinto trofei a ripetizione, si è così espresso a TMW su Pioli: "Non lo conosco personalmente e quindi non posso permettermi di giudicare, però da quel che vedo è un gran lavoratore e se ha la squadra in mano significa che i giocatori lo ascoltano e ha delle belle doti".