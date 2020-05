Schweinsteiger: "Götze è stato sfortunato. Spero trovi un club importante in cui giocare"

L'ex giocatore del Bayern Monaco Bastian Schweinsteiger, intervenuto ai microfoni di ARD Sportschau, ha parlato dell'ex compagno Mario Götze. Queste le sue parole: "È molto sfortunato. Sappiamo tutti che Mario Gotze era un grande talento quando era più giovane. Ora a 27 anni, questi sono gli anni migliori nel calcio. Non deve essere il miglior club in Europa, ma spero che troverà un club dove giocare". Il giocatore, in Italia, è seguito da Milan e Lazio.