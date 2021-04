Serafini: "L'ambizione di lottare per lo scudetto può aiutare il Milan anche nella lotta Champions"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Serafini ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue parole: "Guardare in alto non ti dà le vertigini che ti dà il guardare verso il basso. Il Milan è una squadra che è rimasta in testa alla classifica per diverse giornate. L'inseguimento all'Inter è la giusta ambizione anche nella lotta alla Champions, una contesa che è mancata molto al Milan negli ultimi anni"