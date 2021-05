Serafini: "Pioli, Maldini e Ibra sono i maggiori protagonisti del ritorno in Champions del Milan"

Ai microfoni di SkySport24, Luca Serafini ha rilasciato queste dichiarazioni su Stefano Pioli: "Io lo conoscevo poco, ma ho scoperto una persona falsamente pacata e molto risoluta. Appena arrivato al Milan, dopo una sconfitta contro la Roma, disse: 'Qui sembra che vincere, pareggiare o perdere non cambi la vita a nessuno'. Ieri, prima della partita, ha detto ai suoi ragazzi: 'Pensate come cambierà la nostra vita se vinciamo stasera'. E' questo quello che è cambiato soprattutto, ora c'è un grande senso di appartenenza. Ibrahimovic ha aiutato tanto in questo senso. La società è stata brava ad ammettere di aver sbagliato con Rangnick e a confermare Pioli. Con lui voleva dire confermare anche Maldini e Ibra. Sono loro tre i maggiori protagonisti di questo ritorno in Champions del Milan".