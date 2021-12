Serena: "Leao è un titolare assoluto del Milan. I rossoneri devono aspettare Brahim e recuperare Rebic"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Aldo Serena ha parlato di Leao e del Milan. Queste le sue parole: "Alle spalle di Ibrahimovic, per me Leao è un titolare assoluto: se sta bene, è un ottimo giocatore. Credo che per il Milan sia necessario aspettare la crescita di Brahim Diaz e recuperare anche Rebic: le frecce all’arco non mancano. Pioli ha avuto tante indisponibilità ma, al netto degli infortuni, per me c’è la possibilità che il Milan imiti l’Inter dello scorso anno, rilanciandosi proprio dopo l’uscita dalle coppe".