Serra: "Rebic? Penso sia partito con l'idea di 'strangolarmi', ma poi ha capito..."

Intervistato da Sky, Marco Serra, che ha diretto Milan-Spezia, ha commentato così la reazione di Rebic dopo il suo errore arbitrale: "Credo sia partito con l'idea di 'strangolarmi', ma poi ha capito subito, da uomo di campo, che anche lui in carriera ha sbagliato un gol a porta vuota come era successo a me in quel momento".