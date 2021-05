Shevchenko: "Milan, una bella stagione non si dimentica. La squadra è con Pioli"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko ha parlato della squadra di Pioli in vista dell'ultima e decisiva sfida della stagione: "Il Milan ha fatto un buon campionato. Non è riuscito a sfruttare il match point con il Cagliari, ma deve chiudere per forza con un successo. E in ogni caso non si può cancellare una stagione ottima. Il lavoro di un allenatore dipende dai risultati, questa è la nostra realtà. Però Pioli ha fatto un lavoro che non va buttato. La squadra è con lui, i risultati erano buoni, vincere con Juve e Torino in trasferta non è cosa semplice. Purtroppo tutto è ancora aperto, ma sono fiducioso".